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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии осудили женщину, оставившую детей на берегу реки

Константин КЛИМОВ // 16.01.2017
Малыши пяти и двух лет два дня провели одни в палатке.

8 месяцев исправительных работ и штраф в размере 15% от заработанного, такой приговор вынес суд Благовещенска по делу 25-летней Ирины Лукмановой, оставившей своих детей в палатке на берегу пруда.

Как сообщили в региональной прокуратуре, летом 2016 года Лукманова работала в кафе на берегу пруда, ночевала там вместе с тремя детьми в палатке неподалёку. В июле нерадивая мать поехала к друзьям, взяв с собой старшую семилетнюю дочь, а пятилетняя дочь и двухлетний сын остались на берегу одни. Поездка и застолье затянулись на два дня, а малыши в это время побирались. Впоследствии настороженные отдыхающие вызвали полицию, дети были доставлены в больницу, а позже переданы под опеку бабушки.

Сейчас органы опеки изъяли у женщины троих детей, решается вопрос о лишении её родительских прав. 

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