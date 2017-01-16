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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе полицейские нашли грабителя по лепесткам роз

Злата ЗУКОВИЧ // 16.01.2017
На него заведено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

Нетрезвый молодой человек забрал плюшевого медведя и 31 розу вместе с вазой при налете на цветочный магазин, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Служебно-розыскная собака привела полицейских к многоэтажке на улице Жукова в микрорайоне Сипайлово. В подъезде сотрудники нашли опавшие лепестки роз, по которым полицейские и проследовали в одну из квартир, где задержали 35-летнего подозреваемого.

По предварительным данным романтичный преступник хотел подарить украденное любимой девушке. В отношении мужчины заведено уголовное дело за грабеж.

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