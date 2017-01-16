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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело на машиниста асфальтоукладочного катка// 16.01.2017
Мужчина наехал на коллегу катком.
Фото: roadmasters.ru
В Башкирии на 52-летнего машиниста дорожного катка Иглинского дорожного ремонтно-строительного управления – филиала АО «Башкиравтодор» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, 11 июля прошлого года машинист выполнял работу по укатке асфальта на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии, не выдержал безопасного расстояния между катком и асфальтоукладчиком и наехал на 27-летнего дорожного рабочего. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью и на треть утратил трудоспособность.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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