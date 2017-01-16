В Башкирии завели уголовное дело на машиниста асфальтоукладочного катка

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина наехал на коллегу катком.

Фото: roadmasters.ru

В Башкирии на 52-летнего машиниста дорожного катка Иглинского дорожного ремонтно-строительного управления – филиала АО «Башкиравтодор» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 11 июля прошлого года машинист выполнял работу по укатке асфальта на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии, не выдержал безопасного расстояния между катком и асфальтоукладчиком и наехал на 27-летнего дорожного рабочего. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью и на треть утратил трудоспособность.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.