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16 января, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили уголовное дело на парня, устроившего поножовщину в супермаркете// 16.01.2017
Сейчас молодой человек находится под стражей.
Фото: youtube.com
16-летний студент, который напал на двух женщин в супермаркете с ножом, обвиняется по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, вечером 10 января, юный уфимец в супермаркете «Монетка» в Орджоникидзевском районе без причин нанес несколько ударов ножом 23-летней менеджеру магазина и 59-летней кассирше. Сейчас проводятся экспертные исследования, которые назначили постановлением следователя. Обвиняемый заключен под стражу.
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