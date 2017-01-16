В Уфе возбудили уголовное дело на парня, устроившего поножовщину в супермаркете

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас молодой человек находится под стражей.

Фото: youtube.com

16-летний студент, который напал на двух женщин в супермаркете с ножом, обвиняется по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вечером 10 января, юный уфимец в супермаркете «Монетка» в Орджоникидзевском районе без причин нанес несколько ударов ножом 23-летней менеджеру магазина и 59-летней кассирше. Сейчас проводятся экспертные исследования, которые назначили постановлением следователя. Обвиняемый заключен под стражу.