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16 января, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Фотофакт: В Башкирии «лоб в лоб» столкнулись ВАЗ и грузовая «Газель»// 16.01.2017
Водитель легковушки скончался на месте аварии.
Фото: ГИБДД РБ
Как сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии, авария произошла утром в воскресенье, 15 января, в Бижбулякском районе Башкирии. 30-летний водитель ВАЗа скончался на месте аварии до приезда врачей, 25-летний водитель Газели и пассажир легковушки доставлены в ближайшую больницу с различными травмами.
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