В Уфе на проспекте Октября «лоб в лоб» столкнулись «Renault» и «Peugeot»

Константин КЛИМОВ

Четверо пострадавших доставлены в больницы города.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье на центральной улице Уфы – проспекте Октября.

По предварительным данным 25-летний водитель «Renault Logan» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Peugeot». В результате аварии пострадали оба водителя и двое их пассажиров, все были доставлены в городские больницы и после оказания медицинской помощи отпущены домой.