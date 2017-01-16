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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина инсценировал самоубийство друга// 16.01.2017
В ходе совместного застолья один из собутыльников ранил своего друга ножом, а затем пустил следствие по ложному следу.
В Башкирии мужчина пытался инсценировать самоубийство друга. В ходе совместного застолья между товарищами возникла ссора, один из собутыльников, разгорячённый алкоголем и оскорблениями в свой адрес, ранил своего друга в живот ножом. Осознав, что натворил, он стёр отпечатки пальцев, подговорил свою сожительницу и девушку погибшего, чтобы пустить следствие по ложному следу. Когда на место убийства прибыли полицейские и следователи, он сообщил им заранее придуманную легенду, по которой погибший сам всадил себе нож в живот. Проведённая дактилоскопическая экспертиза подтвердила слова убийцы. Но опытный работник Следственного комитета Ильфат Минниахметов решил провести ещё несколько экспертиз, и смог доказать, что погибший не сам наложил на себя руки.
В ближайшее время материалы дела будут отправлены суд, для рассмотрения, по существу. 51-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, тот факт, что он пытался скрыть преступление скорее всего будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
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