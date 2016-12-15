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15 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя// 15.12.2016
После того как полицейские начали стрелять, автомобиль вылетел в кювет
Фото: Пресс-служба МВД РБ
Вчера 14 декабря, в Чишминском районе Башкирии сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя. Как пояснили в МВД Башкирии, водитель нарушил правила на глазах у инспекторов ГИБДД, а затем проигнорировал требование остановится. В ходе погони полицейские с помощью громкоговорителей пытались убедить водителя остановится, после чего произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Когда стало ясно, что принятые меры бесполезны, огонь был открыт по колёсам автомобиля, в результате водитель ВАЗ 21099 не справился с управлением и съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. Кроме водителя в машине находилось ещё три человека,. К счастью в результате применения оружия и опрокидывания автомобиля никто не пострадал. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сел за руль пьяным.
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