В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

Константин КЛИМОВ

После того как полицейские начали стрелять, автомобиль вылетел в кювет

Фото: Пресс-служба МВД РБ

Вчера 14 декабря, в Чишминском районе Башкирии сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя. Как пояснили в МВД Башкирии, водитель нарушил правила на глазах у инспекторов ГИБДД, а затем проигнорировал требование остановится. В ходе погони полицейские с помощью громкоговорителей пытались убедить водителя остановится, после чего произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Когда стало ясно, что принятые меры бесполезны, огонь был открыт по колёсам автомобиля, в результате водитель ВАЗ 21099 не справился с управлением и съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. Кроме водителя в машине находилось ещё три человека,. К счастью в результате применения оружия и опрокидывания автомобиля никто не пострадал. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он сел за руль пьяным.