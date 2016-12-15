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15 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии БОМЖ ограбил школьницу// 15.12.2016
Подозреваемый задержан и дал признательные показания
Школьница из города Октябрьского стала жертвой нападения бездомного. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, девочка шла из школы на работу к матери, в безлюдном месте на неё напал мужчина и отобрал портфель, девочка добежала до организации где работает мама, и всё ей рассказала. Грабителя удалось задержать в кратчайшие сроки, им оказался 62-летний мужчина без определённого места жительства. Он дал признательные оказания и вернул мобильный телефон, найденный в похищенном портфеле. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161 уголовного кодекса (грабёж), учитывая наличия в деле признания, следствие не займёт много времени, а бездомному грозит до четырёх лет лишения свободы.
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