В Башкирии БОМЖ ограбил школьницу

Константин КЛИМОВ

Подозреваемый задержан и дал признательные показания

Школьница из города Октябрьского стала жертвой нападения бездомного. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, девочка шла из школы на работу к матери, в безлюдном месте на неё напал мужчина и отобрал портфель, девочка добежала до организации где работает мама, и всё ей рассказала. Грабителя удалось задержать в кратчайшие сроки, им оказался 62-летний мужчина без определённого места жительства. Он дал признательные оказания и вернул мобильный телефон, найденный в похищенном портфеле. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161 уголовного кодекса (грабёж), учитывая наличия в деле признания, следствие не займёт много времени, а бездомному грозит до четырёх лет лишения свободы.