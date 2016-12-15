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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили липовых сотрудников пенсионного фонда// 15.12.2016
Пенсионерок грабил «семейный подряд».
В Стерлитамаке брату с сестрой, Виталию и Кристине Бурьяновским, вынесен приговор по трем статьям – «Мошенничество», «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на мошенничество», как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в апреле прошлого года родственники под видом сотрудников Пенсионного фонда пришли в квартиру к 83-летней бабули и сообщили, что из-за проводимой в стране денежной реформы нужно обменять все имеющиеся деньги на новые купюры. Женщина передала им 200 тысяч рублей, взамен получив купюры из «Банка приколов». Таким же образом они проникли в квартиру еще одной пенсионерки из города Кумертау и выкрали 62 тысячи рублей.
Подсудимые признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб. Суд приговорил брата к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а сестру к двум года условно с испытательным сроком на два года.
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