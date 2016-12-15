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15 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Швейцария вернула активы бывшего "давальца" башкирских нефтезаводов// 15.12.2016
За несколько лет Швейцария вернула 110 млн.долларов
Фото: Коммерсантъ
Активы бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию убийств и другие тяжкие преступления, вернули России. Об этом рассказал 14 декабря начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Денис Грунис, сообщают РИА Новости.
Стоимость активов, связанных с именем Изместьева, господин Грунис не уточнил.
Игорь Известьев - российский политик, родился в городе Салават. С 2001 по 2006 год был сенатором от Башкирии, внезапно появившись на политическом небосклоне Башкирии в качестве представителя Государственного Собрания РБ в Совете Федерации РФ. С его именем связана деятельность крупной "давальческой" компаниии Корус и сети заправок "Корус-АЗС". Изместьева связывали деловые отношения с фактическим владельцем башкирских активов ТЭК в "нулевые" годы Уралом Рахимовым.
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