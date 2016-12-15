15 декабря, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Швейцария вернула активы бывшего "давальца" башкирских нефтезаводов

Ольга КОРЗИК // 15.12.2016
За несколько лет Швейцария вернула 110 млн.долларов

Фото: Коммерсантъ

Активы бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за организацию убийств и другие тяжкие преступления, вернули России. Об этом рассказал 14 декабря начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Денис Грунис, сообщают РИА Новости.

- За последние несколько лет только из Швейцарии возвращено свыше 110 миллионов долларов, последний пример — возврат активов Игоря Изместьева, — цитирует его слова издание.

Стоимость активов, связанных с именем Изместьева, господин Грунис не уточнил.

Игорь Известьев  - российский политик, родился в городе Салават. С 2001 по 2006 год был сенатором от Башкирии, внезапно появившись на политическом небосклоне Башкирии в качестве представителя Государственного Собрания РБ в Совете Федерации РФ. С его именем связана деятельность крупной "давальческой" компаниии Корус и сети заправок "Корус-АЗС". Изместьева связывали деловые отношения с фактическим владельцем башкирских активов ТЭК в "нулевые" годы Уралом Рахимовым.

В 2010 году Игорь Измесьев был осужден к пожизненному заключению за организацию убийств, терроризм и другие тяжкие преступления, совершенные печально знаменитой кингиссепской группировки наемных убийц, в которой состоял не доживший до следствия бывший офицер подводник Александр Пуманэ. 
В настоящее время Игорь Изместьев он отбывает наказание в колонии "Белый лебедь". Сам он своей вины не признает и ведет активную кампанию по оправданию.

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