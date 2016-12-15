15 декабря, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Журналист Андрей Караулов ищет "башкирский след" в покушении на Президента РФ

Константин КЛИМОВ // 15.12.2016
Известный журналист Андрей Караулов связал покушение на Владимира Путина с приватизацией башкирского ТЭКа

Известный журналист и автор проекта «Момент Истины» Андрей Караулов озвучил подозрения, что в деле о покушении на Владимира Путина может быть "башкирский след". 12 декабря на официальной странице Андрея Караулова опубликован очередной выпуск передачи «Момент Истины». В передаче, рассказывается о нескольких покушениях на жизнь российского лидера.

Описывая события 18 сентября 2004 года, когда на Кутузовском проспекте в Москве был обнаружен автомобиль, начинённый взрывчаткой, Андрей Караулов делает предположение о том, что покушение было выгодно тем, кто приватизировал башкирский топливно-энергетический комплекс, якобы Владимир Путин обратил внимание, что крупные предприятия были проданы по заниженой цене, и после этого было организовано покушение. 

Смотреть с таймкода 7:40.

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