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15 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе в лобовой аварии пострадали беременная женщина и мать новорождённого// 15.12.2016
ДТП произошло на автодороге Шакша – Уфа, водитель такси выехал на встречную полосу.
Фото: соцсети
Вчера, 14 декабря, в Уфе произошла серьёзная авария, водитель «ДЭУ Нексия» выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Сузуки». Как сообщают очевидцы, легковушка была автомобилем такси и в салоне на момент аварии находились клиенты, пенсионерка и её беременная внучка, которые отделались лёгкими травмами.
В другом автомобиле помимо водителя, находилась женщина с грудным ребёнком, она также получила незначительные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Серьёзно пострадал лишь водитель такси, как говорят свидетели аварии, его госпитализировали с переломами обеих ног.
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