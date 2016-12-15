В Уфе в лобовой аварии пострадали беременная женщина и мать новорождённого

Константин КЛИМОВ

ДТП произошло на автодороге Шакша – Уфа, водитель такси выехал на встречную полосу.

Фото: соцсети

Вчера, 14 декабря, в Уфе произошла серьёзная авария, водитель «ДЭУ Нексия» выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Сузуки». Как сообщают очевидцы, легковушка была автомобилем такси и в салоне на момент аварии находились клиенты, пенсионерка и её беременная внучка, которые отделались лёгкими травмами.

В другом автомобиле помимо водителя, находилась женщина с грудным ребёнком, она также получила незначительные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Серьёзно пострадал лишь водитель такси, как говорят свидетели аварии, его госпитализировали с переломами обеих ног.