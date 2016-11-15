В Уфе осудили футбольного болельщика за нападение на полицейского

Константин КЛИМОВ

Мужчина пришёл на стадион пьяным и был задержан стюардами.

В Уфе вынесен приговор в отношении футбольного болельщика, нанёсшего повреждения сотруднику полиции.

Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Башкирии, молодой человек был задержан на стадионе "Нефтяник" в Уфе, во время футбольного матча. После того как сотрудник полиции потребовал от болельщика предъявить удостоверение личности, парень ударил служителя порядка, «в результате чего последнему были нанесены телесные повреждения».

Суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы условно. Помимо этого он внесён в реестр болельщиков, склонных к нарушению порядка, и не сможет посещать крупные спортивные мероприятия.