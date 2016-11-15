|
15 ноября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе осудили футбольного болельщика за нападение на полицейского// 15.11.2016
Мужчина пришёл на стадион пьяным и был задержан стюардами.
В Уфе вынесен приговор в отношении футбольного болельщика, нанёсшего повреждения сотруднику полиции.
Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Башкирии, молодой человек был задержан на стадионе "Нефтяник" в Уфе, во время футбольного матча. После того как сотрудник полиции потребовал от болельщика предъявить удостоверение личности, парень ударил служителя порядка, «в результате чего последнему были нанесены телесные повреждения».
Суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы условно. Помимо этого он внесён в реестр болельщиков, склонных к нарушению порядка, и не сможет посещать крупные спортивные мероприятия.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.11.2016 // ПОЛЕЗНО
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
15.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
15.11.2016 // ПУЛЬС
Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана планируют продать за 4,1 миллиарда
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Что говорят о задержании Алексея Улюкаева
15.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома
15.11.2016 // СПОРТ
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
15.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки
15.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На трассе Уфа-Оренбург подрядчик устранит брак за свой счет
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте