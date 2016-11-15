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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки

Константин КЛИМОВ // 15.11.2016
Задержанному министру экономики Алексею Улюкаеву предъявили обвинение.

Следователи объявили обвинение задержанному сегодня ночью министру экономики и развития Алексею Улюкаеву. Ведомство обратилось в суд с заявлением об избрании меры пресечения. При этом в ведомстве не сообщают, будут ли просить суд арестовать высокопоставленного чиновника. Ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено по заявлению руководства «Роснефти».

Между тем «Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщает, что Улюкаев не получал деньги лично, два миллиона долларов были помещены в банковскую ячейку.

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