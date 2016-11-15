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15 ноября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки// 15.11.2016
Девочки ушли из дома ещё неделю назад и с тех пор на связь не выходили.
Как сообщили в региональном МВД, девочек задержал наряд полиции сегодня около трёх часов ночи.
- Сегодня около трёх часов ночи девушки были найдены полицейскими, когда гуляли на территории одного из торгово-развлекательных комплексов города Уфы. Устанавливаются причины их ухода из дома, - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом один из наших читателей сообщил, что 10 ноября разговаривал с девочками около «Уфа-Арены».
- Я ждал начала матча с «Нефтехимиком» в машине на парковке стадиона. Девочки постучали в окно и попросили 43 рубля на еду. Переспросив не на сигареты ли нужны деньги, я отдал им мелочь, которую держу в бардачке, - рассказал он. - Они меня поблагодарили и ушли.
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