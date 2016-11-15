В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки

Константин КЛИМОВ

Девочки ушли из дома ещё неделю назад и с тех пор на связь не выходили.

Как сообщили в региональном МВД, девочек задержал наряд полиции сегодня около трёх часов ночи.

- Сегодня около трёх часов ночи девушки были найдены полицейскими, когда гуляли на территории одного из торгово-развлекательных комплексов города Уфы. Устанавливаются причины их ухода из дома, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом один из наших читателей сообщил, что 10 ноября разговаривал с девочками около «Уфа-Арены».

- Я ждал начала матча с «Нефтехимиком» в машине на парковке стадиона. Девочки постучали в окно и попросили 43 рубля на еду. Переспросив не на сигареты ли нужны деньги, я отдал им мелочь, которую держу в бардачке, - рассказал он. - Они меня поблагодарили и ушли.