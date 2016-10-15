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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии задержан уголовник, который избил вахтовика из Челябинска

Ольга КОРЗИК // 15.10.2016
Его «заказала» падчерица.

Вчера в Салавате сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал и избил 52-летнего жителя Челябинска, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Сообщение о нападении в дежурную часть поступило в восемь часов утра от местной жительницы. Она рассказала, что ее сожителя избили в подъезде. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, уроженец Челябинска работает в Салавате вахтовым методом, а также проживает здесь с женщиной и ее двумя дочерьми. Утром он собрался идти на работу. Когда мужчина выходил из подъезда, на него напал неизвестный и угрожая предметом, похожим на пистолет, завел обратно в дом, нанес удар этим предметом в область виска и отобрал барсетку, где было 4 тыс. руб. После чего скрался.

Следователи выяснили, что преступление совершено по наводке старшей дочери женщины, с которой этот мужчина проживал. Ее не устраивало, что вахтовик проживает в квартире ее матери, поэтому она попросила своего знакомого с уголовным прошлым разобраться с отчимом. Приятель согласился помочь девушке и напал на мужчину.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. 

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