В Башкирии осудили предпринимателя за попытку подкупа

Ольга КОРЗИК

Ему назначен штраф.

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 39-летнего уфимца Александра Мулина, сообщает прокуратура республики. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ч.3 ст.30, ч.1 ст.204 УК РФ).

Суд установил, что «в декабре прошлого года строительная копания ООО Компания «Ас-Строй», которую возглавлял Мулин, выполнила работы по реконструкции и ремонту одного из магазинов «Пятерочка» в городе Туймазы».

Работы компания выполнила некачественно, менеджер магазина попросил устранить недостатки. Однако Мулин «не желая устранять брак, с целью скорейшего получения расчета» предложил сотруднику магазина 50 тыс. руб.

- Получив отказ, злоумышленник продолжил настаивать на передаче денег. Сотрудник магазина сообщил об этом в правоохранительные органы. В момент передачи денег бизнесмен был задержан сотрудниками полиции на территории Советского района Уфы, сообщает прокуратура.

Суд оштрафовал Мулина на 50 тыс. руб., а его фирму на 500 тыс. руб.