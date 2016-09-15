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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили предпринимателя за попытку подкупа// 15.09.2016
Ему назначен штраф.
Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 39-летнего уфимца Александра Мулина, сообщает прокуратура республики. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ч.3 ст.30, ч.1 ст.204 УК РФ).
Суд установил, что «в декабре прошлого года строительная копания ООО Компания «Ас-Строй», которую возглавлял Мулин, выполнила работы по реконструкции и ремонту одного из магазинов «Пятерочка» в городе Туймазы».
Работы компания выполнила некачественно, менеджер магазина попросил устранить недостатки. Однако Мулин «не желая устранять брак, с целью скорейшего получения расчета» предложил сотруднику магазина 50 тыс. руб.
- Получив отказ, злоумышленник продолжил настаивать на передаче денег. Сотрудник магазина сообщил об этом в правоохранительные органы. В момент передачи денег бизнесмен был задержан сотрудниками полиции на территории Советского района Уфы, сообщает прокуратура.
Суд оштрафовал Мулина на 50 тыс. руб., а его фирму на 500 тыс. руб.
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