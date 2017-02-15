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15 февраля, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пьяный мужчина зарезал своего гостя// 15.02.2017
В Башкирии застолье по случаю «Дня Святого Валентина» закончилось трагедией.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 49-летнего жителя Башкирии. Трагедия произошла 14 февраля в одном из домов в Мелеузовском районе республики.
Подозреваемый задержан и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по 105 статье уголовного кодекса (убийство). Так же следователи готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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