В Башкирии пьяный мужчина зарезал своего гостя

Константин КЛИМОВ

В Башкирии застолье по случаю «Дня Святого Валентина» закончилось трагедией.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 49-летнего жителя Башкирии. Трагедия произошла 14 февраля в одном из домов в Мелеузовском районе республики.

- По версии следствия, вечером 14 февраля 2017 года две семьи собрались в доме одной из пар отметить праздник. После употребления спиртного между мужчинами возникла ссора и драка в ходе, которой 42-летний мужчина нанёс 2 ранения ножом 49-летнему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по 105 статье уголовного кодекса (убийство). Так же следователи готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.