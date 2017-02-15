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15 февраля, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии двое пьяных мужчин отравились угарным газом// 15.02.2017
Следственный комитет начал доследственную проверку.
Следком Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти двух мужчин в одном из домов села Ишля Белорецкого района, сообщает его пресс-служба.
По предварительным данным, вечером 13 февраля года 65-летний хозяин дома и его 44-летний племянник затопили печь, но забыли открыть заслонку. Оба они были пьяны. В доме было сильное задымление. Предположительно, мужчины отравились угарным газом. Утром их тела обнаружила соседка.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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