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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили парня, облившего девушку кислотой// 15.02.2017
Нападение было совершено по заказу бывшего возлюбленного девушки.
В Уфе вынесен приговор 22-летнему Николаю Зайцеву, облившему уксусной кислотой девушку. Как установило следствие, в 2013 году к осуждённому обратился его приятель с предложением напасть на девушку, взамен он пообещал ему 15 тысяч рублей и прощение долга в 80 тысяч. В октябре того же года сообщники подкараулили жертву у её работы. Чтобы обеспечить себе алиби и отвлечь девушку заказчик позвонил ей на мобильный. В это время его сообщник подбежал к девушке и плеснул в лицо кислотой. В результате химического ожога девушка ослепла на один глаз, а на лице появились глубокие шрамы. Исполнитель длительное время находился в розыске, за это время суд вынес ему заочный приговор. Однако после задержания Зайцева приговор был отменен. Дело отправили на повторное рассмотрение, в результате которого он был осуждён на 8 лет лишения свободы. Ранее заказчик нападения получил 5 лет лишения свободы.
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