В Башкирии оперативник МВД придумал хитрую схему мошенничества, но попался

Константин КЛИМОВ

Его задержали после получения крупной суммы денег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего старшего оперуполномоченного МВД из Белорецка и его 36-летнего товарища. Как сообщили в пресс-службе ведомства материалы дела им передали из управления собственной безопасности МВД Башкирии.

- По версии следствия, житель города Белорецка и оперуполномоченный для получения долга в 70 тысяч рублей с местного жителя перед коммерческим предприятием договорились, что 36-летний житель города Белорецка играет роль представителя коммерческого предприятия, а сотрудник полиции использует своё служебное положение. Оперуполномоченный пригласил «должника» в отдел полиции для беседы. Он знал о наличии исполнительного производства по решению суда о взыскании в пользу предприятия задолженности, потребовал передачи своему 36-летнему знакомому под видом представителя предприятия денежных средств в размере 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Также опер сказал мужчине что может вовсе закрыть исполнительное производство. 13 февраля подельник полицейского получил 120 тысяч рублей от запуганного мужчины, половина суммы впоследствии была передана и самому полицейскому. Естественно передача наличности проходила под контролем сотрудников Управления собственной безопасности МВД Башкирии.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 уголовного кодекса (мошенничество), в случае если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет колонии.