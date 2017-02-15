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15 февраля, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии оперативник МВД придумал хитрую схему мошенничества, но попался// 15.02.2017
Его задержали после получения крупной суммы денег.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего старшего оперуполномоченного МВД из Белорецка и его 36-летнего товарища. Как сообщили в пресс-службе ведомства материалы дела им передали из управления собственной безопасности МВД Башкирии.
Также опер сказал мужчине что может вовсе закрыть исполнительное производство. 13 февраля подельник полицейского получил 120 тысяч рублей от запуганного мужчины, половина суммы впоследствии была передана и самому полицейскому. Естественно передача наличности проходила под контролем сотрудников Управления собственной безопасности МВД Башкирии.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 уголовного кодекса (мошенничество), в случае если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет колонии.
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