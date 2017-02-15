В Башкирии пойдёт под суд банда наркоторговцев из 12 человек

Константин КЛИМОВ

Группировка действовала на территории двух регионов России.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 12 членам группы наркоторговцев, задержанным в ходе спецоперации в 2015 году. Как удалось установить следователям, 26-летний Артур Сакаев создал канал поставки в регион синтетических наркотиков, позже в его банду вошли жители Башкирии и Оренбургской области. Задержание членов банды проходило одновременно в Уфе, Мелеузе, Казани и Оренбурге. При обысках у них обнаружено три с половиной килограмма так называемой «скорости». Так же выяснилось, что за полгода деятельности группы, через банковские счета её лидера прошло более 13 миллионов рублей, а автопарк Сакаева состоял из двух премиальных внедорожников BMW X6 и Audi Q7. В прокуратуре региона отметили, что главарь банды нигде не работал.

В зависимости от роли каждого члена банды они обвиняются по трём статьям уголовного кодекса ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере), п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступлений).

В ближайшее время Кировский районный суд Уфы приступит к рассмотрению дела по существу.