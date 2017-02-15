|
15 февраля, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пойдёт под суд банда наркоторговцев из 12 человек// 15.02.2017
Группировка действовала на территории двух регионов России.
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 12 членам группы наркоторговцев, задержанным в ходе спецоперации в 2015 году. Как удалось установить следователям, 26-летний Артур Сакаев создал канал поставки в регион синтетических наркотиков, позже в его банду вошли жители Башкирии и Оренбургской области. Задержание членов банды проходило одновременно в Уфе, Мелеузе, Казани и Оренбурге. При обысках у них обнаружено три с половиной килограмма так называемой «скорости». Так же выяснилось, что за полгода деятельности группы, через банковские счета её лидера прошло более 13 миллионов рублей, а автопарк Сакаева состоял из двух премиальных внедорожников BMW X6 и Audi Q7. В прокуратуре региона отметили, что главарь банды нигде не работал.
В зависимости от роли каждого члена банды они обвиняются по трём статьям уголовного кодекса ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере), п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступлений).
В ближайшее время Кировский районный суд Уфы приступит к рассмотрению дела по существу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе музей Нестерова огородили от любой застройки
15.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля
15.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Прокуратура потребовала закрыть единственный цирк в Уфе
15.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Рустэм Хамитов: В Башкирии продолжается «экологическое хулигантство»
15.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пойдёт под суд банда наркоторговцев из 12 человек
14.02.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" в важном матче одолел гостей из Казани
14.02.2017 // ПУЛЬС
«Роснефть» будет срочно вкладывать средства в ремонт уфимских НПЗ
14.02.2017 // ПЕРСОНА
Совладелец «Советского спорта» рассказал о планах на будущее
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте