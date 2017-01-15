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15 января, воскресенье
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии на трассе у «Камаза» оторвало колесо// 15.01.2017
Грузовой автомобиль опрокинулся и оказался в кювете
Фото: БашДТП
Вчера, 14 января, произошло ДТП на автотрассе в Салаватском районе, недалеко поселка Малояз. КамАЗ» оказался на обочине трассы с оторванным колесом. Фото происшествия появилось в группе БашДТП. Судя по ним, у Камаза во время движения взорвалось одно из задних колес. Из-за этого автомобиль вынесло к обочине, и он перевернулся в кювет.
Очевидцы передают, что водитель остался жив. Обстоятельства ДТП уточняются.
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