В Башкирии на трассе у «Камаза» оторвало колесо

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Грузовой автомобиль опрокинулся и оказался в кювете

Фото: БашДТП

Вчера, 14 января, произошло ДТП на автотрассе в Салаватском районе, недалеко поселка Малояз. КамАЗ» оказался на обочине трассы с оторванным колесом. Фото происшествия появилось в группе БашДТП. Судя по ним, у Камаза во время движения взорвалось одно из задних колес. Из-за этого автомобиль вынесло к обочине, и он перевернулся в кювет.

Очевидцы передают, что водитель остался жив. Обстоятельства ДТП уточняются.