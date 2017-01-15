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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

На границе с Башкирией столкнулись 7 автомобилей: видео

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 15.01.2017
Причиной массового ДТП стал густой туман

Фото: социальные сети

На трассе Сибай-Магнитогорск на границе с Башкирией 14 января столкнулось семь автомобилей, включая два «КамАЗа», грузовой транспорт и три легковых автомобиля. Одному из очевидцев удалось заснять последствия произошедшего на камеру. Как сообщают очевидцы в группе «На дорогах Сибая!», причиной аварии стал сильный туман, из-за которого утром невозможно было разглядеть даже светофор. 

 

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