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14 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии падчерица убила отчима// 14.12.2016
Трагедия произошла в городе Агидель.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
32-летняя падчерицы зарезала своего отчима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
В правоохранительные органы 13 декабря 2016 года поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир города Агидели, там нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет выяснил, что в ночь с 12 на 13 декабря 32-летняя падчерица и ее 61-летний отчим поссорились. Причиной для скандала стало разбирательство, кто будет пользоваться квартирой ее матери. Женщина не выдержала ссоры и схватила нож. Она нанесла им несколько ударов в грудь отчима. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.
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