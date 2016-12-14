14 декабря, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии падчерица убила отчима

Кристина ДЕЙНЕКО // 14.12.2016
Трагедия произошла в городе Агидель.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

32-летняя падчерицы зарезала своего отчима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. 

В правоохранительные органы 13 декабря 2016 года поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир города Агидели, там нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет выяснил, что в ночь с 12 на 13 декабря 32-летняя падчерица и ее 61-летний отчим поссорились. Причиной для скандала стало разбирательство, кто будет пользоваться квартирой ее матери. Женщина не выдержала ссоры и схватила нож. Она нанесла им несколько ударов в грудь отчима. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте. 

 

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

14.12.2016
В Башкирии работники завода получат более 5 млн рублей
126 жителей Сибая пять месяцев не получали зарплату.

14.12.2016
Видео: В Стерлитамаке воспитатель детсада набросилась на мать избитого ребёнка
История с избиением ребёнка в частном детском саду в Башкирии получила продолжение.

14.12.2016
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
Смельчаки залезли в горящее здание, чтобы снять пожар изнутри

14.12.2016
На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика
В результате аварии пострадали оба водителя

14.12.2016
В Башкирии автомобиль упал со строящегося моста
Водитель проигнорировал дорожные знаки и вылетел с моста

13.12.2016
В Стерлитамаке осудили директора школы за мошенничество в крупном размере
Директор школы фиктивно устроил на работу своего знакомого и получал за него зарплату

13.12.2016
В Башкирии мошенник оставил на месте преступления документы
Молодой человек разыграл спектакль, чтоб украсть корзину с продуктами.

13.12.2016
В Башкирии нашли тело пропавшего после драки в ночном клубе парня
Пропавший несколько дней назад после драки в ночном клубе Игорь Габбасов найден мёртвым

13.12.2016
В Башкирии объявлен в розыск директор агрофирмы «Илиш-Агро»
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

13.12.2016
В Башкирии водитель с 50 штрафами за нарушение ПДД пойдет под суд
Мужчина в пьяном виде задавил женщину на пешеходном переходе.

13.12.2016
В Башкирии на директора агрофирмы возбудили уголовное дело
Сейчас его разыскивают следователи.

13.12.2016
В Уфе арестовали мужчину за покушение на убийство из ревности
Хозяин квартиры ударил ревнивца ножом.

12.12.2016
В Башкирии в мусорном контейнере обнаружен труп младенца
Окоченелое тело новорождённого было завёрнуто в целлофановый пакет

12.12.2016
В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев
Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами

12.12.2016
В Башкирии ликвидировали секту «Наследие предков»
Решение Верховного суда Башкирии утвердил ВС России.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"