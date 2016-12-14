В Башкирии падчерица убила отчима

Трагедия произошла в городе Агидель.

32-летняя падчерицы зарезала своего отчима. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы 13 декабря 2016 года поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир города Агидели, там нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет выяснил, что в ночь с 12 на 13 декабря 32-летняя падчерица и ее 61-летний отчим поссорились. Причиной для скандала стало разбирательство, кто будет пользоваться квартирой ее матери. Женщина не выдержала ссоры и схватила нож. Она нанесла им несколько ударов в грудь отчима. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.