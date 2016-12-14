|
14 декабря, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии работники завода получат более 5 млн рублей// 14.12.2016
126 жителей Сибая пять месяцев не получали зарплату.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Прокуратура Сибая провела проверку одного из заводов и выяснила, что 126 рабочих предприятия уже пять месяцев не получали заработную плату. «Сибайский завод буровых реагентов» задолжал своим подчиненым свыше 8,4 млн рублей.
Прокуроры обратились в суд. Они попросили выдать судебные приказы о принудительном взыскании просроченной зарплаты. Кроме того, правоохранители обратились к руководству завода с требованием незамедлительно погасить задолженности и выплаты компенсации за задержку оплаты труда.
Генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 34 тысячи рублей. Работники получили порядка 5,5 млн.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
14.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
14.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков
14.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте