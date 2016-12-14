В Башкирии работники завода получат более 5 млн рублей

126 жителей Сибая пять месяцев не получали зарплату.

Прокуратура Сибая провела проверку одного из заводов и выяснила, что 126 рабочих предприятия уже пять месяцев не получали заработную плату. «Сибайский завод буровых реагентов» задолжал своим подчиненым свыше 8,4 млн рублей.

Прокуроры обратились в суд. Они попросили выдать судебные приказы о принудительном взыскании просроченной зарплаты. Кроме того, правоохранители обратились к руководству завода с требованием незамедлительно погасить задолженности и выплаты компенсации за задержку оплаты труда.

Генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 34 тысячи рублей. Работники получили порядка 5,5 млн.