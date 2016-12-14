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14 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Стрелитамаке воспитатель детсада набросилась на мать избитого ребёнка// 14.12.2016
История с избиением ребёнка в частном детском саду в Башкирии получила продолжение
Воспитатель частного детского сада, в котором избили ребёнка набросилась на мать пострадавшего мальчика. Видеозапись инцидента выложили в сеть родители малыша. На кадрах видно, что женщина приходит в детский сад и снимает разговор с воспитателем на камеру мобильного телефона, в какой-то момент терпение педагога заканчивается и она пытается отобрать телефон. Стоит отметить, что разговор проходит на повышенных тоннах и изобилует обоюдными обвинениями, в частности воспитатель говорит о том, что мама ребёнка вымогала с неё деньги за молчание.
Видео пользователя ProUfu ru
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