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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе за взятку будут судить бывшего преподавателя аграрного университета// 14.12.2016
Он получил более 80 тыс. руб. от 39 студентов.
В Советский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Башкирского аграрного университета 64-летнего Владимира Торопчина, сообщает прокуратура республики. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено по сообщению его студентов. Они рассказали, что в прошлом и текущем году Торопчин он ставил оценки по предметам «Автоматика» и «Управлению, сертификации и инноватики» за взятку без фактической проверки знаний. В общей сложности от 39 учащихся он получил 80,5 тыс. руб. Торопчин был задержан с поличным.
Вину в совершении преступления он полностью признал.
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