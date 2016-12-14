В Уфе за взятку будут судить бывшего преподавателя аграрного университета

Ольга КОРЗИК

Он получил более 80 тыс. руб. от 39 студентов.

В Советский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Башкирского аграрного университета 64-летнего Владимира Торопчина, сообщает прокуратура республики. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по сообщению его студентов. Они рассказали, что в прошлом и текущем году Торопчин он ставил оценки по предметам «Автоматика» и «Управлению, сертификации и инноватики» за взятку без фактической проверки знаний. В общей сложности от 39 учащихся он получил 80,5 тыс. руб. Торопчин был задержан с поличным.

Вину в совершении преступления он полностью признал.