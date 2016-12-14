Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке

Константин КЛИМОВ

Смельчаки залезли в горящее здание, чтобы снять пожар изнутри

Фото: Газета "Белорецкий рабочий"

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись начала пожара в молодёжном центре города Белорецк. Пожар произошёл 11 декабря в ночное время, в это время в центре никого не было, это позволило избежать жертв. Сгоревшая постройка была включена в список памятников истории и архитектуры. В 1918 году в доме располагался штаб Уральской партизанской армии, которым руководил будущий маршал Советского Союза Василий Блюхер. А в семидесятых годах прошлого века тут снимались несколько эпизодов саги «Вечный зов».