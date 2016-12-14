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14 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика// 14.12.2016
В результате аварии пострадали оба водителя
Вчера 13 декабря, на трассе Бураево-Старобалтачево-Куеда произошло столкновение двух грузовиков. По предварительным данным, водитель грузового ГАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном ГАЗель. В результате аварии оба водителя получили серьёзные травмы и были госпитализированы, так же за помощью обратился пассажир ГАЗа.
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