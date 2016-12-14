На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика

14.12.2016

В Башкирии автомобиль упал со строящегося моста Водитель проигнорировал дорожные знаки и вылетел с моста

13.12.2016

В Стерлитамаке осудили директора школы за мошенничество в крупном размере Директор школы фиктивно устроил на работу своего знакомого и получал за него зарплату

13.12.2016

В Башкирии нашли тело пропавшего после драки в ночном клубе парня Пропавший несколько дней назад после драки в ночном клубе Игорь Габбасов найден мёртвым

12.12.2016

В Уфе умышленно ломают лифты в подъездах паралимпийцев Пока вся Россия сплотилась вокруг паралимпийцев оставшихся без олимпиады, в Уфе их используют чтобы разобраться с конкурентами