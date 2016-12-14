В Башкирии автомобиль упал со строящегося моста

Константин КЛИМОВ

Водитель проигнорировал дорожные знаки и вылетел с моста

Авария произошла недалеко от города Нефтекамска на северо-западе Башкирии. Водитель проигнорировал дорожные знаки и выехал на строящийся мост. К счастью высота моста небольшая и при падении никто серьёзно не пострадал, но автомобиль упавший на крышу требует серьёзного ремонта. Напомним, в этом месте хоть и установлены соответствующие дорожные знаки, но опасный участок не ограждён. Некоторое время назад в похожую ситуацию попал другой водитель, тогда был разбит кроссовер «KIA Sportage».