В Башкирии возбуждено дело в отношении матери, оставившего ребенка в мусорном контейнере

Ольга КОРЗИК

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Кристина Дейнеко

Уфимский следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении женщины, оставившей своего новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Уфимская транспортная прокуратура признала законным решение о возбуждении этого дела.

Напомним, что в воскресенье, 11 декабря, примерно в 16 часов оператор экипировочной станции Чишмы-Восточная Куйбышевской железной дороги нашел в пункте сбора мусора железнодорожной станции окоченелый труп новорожденного ребенка мужского пола, завернутый в полиэтиленовый пакет. Эксперты, проводившие судебно-медицинскую экспертизу, обнаружили в ротовой полости ребенка два свертка бумаги, перекрывающие верхние дыхательные пути. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры пояснили, что это может служить доказательством насильственной смерти ребенка.

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.