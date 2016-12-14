|
14 декабря, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбуждено дело в отношении матери, оставившего ребенка в мусорном контейнере// 14.12.2016
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфимский следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении женщины, оставившей своего новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Уфимская транспортная прокуратура признала законным решение о возбуждении этого дела.
Напомним, что в воскресенье, 11 декабря, примерно в 16 часов оператор экипировочной станции Чишмы-Восточная Куйбышевской железной дороги нашел в пункте сбора мусора железнодорожной станции окоченелый труп новорожденного ребенка мужского пола, завернутый в полиэтиленовый пакет. Эксперты, проводившие судебно-медицинскую экспертизу, обнаружили в ротовой полости ребенка два свертка бумаги, перекрывающие верхние дыхательные пути. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры пояснили, что это может служить доказательством насильственной смерти ребенка.
Дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
12.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии в мусорном контейнере обнаружен труп младенца
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
14.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков
14.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Игра от имени «народа»
13.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе жители Сипайлово наблюдали в небе "световой столб"
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте