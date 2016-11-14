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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии сын до смерти запинал свою мать

Константин КЛИМОВ // 14.11.2016
За содеянное он получил 5,5 лет строгого режима.

Мужчина вернулся с мест лишения свободы и как примерный сын в первую очередь отправился к своей матери. В честь освобождения был организован небольшой банкет, в ходе которого возник конфликт, и мужчина ударил свою мать рукой по голове, после того, как она упала, он продолжил бить её ногами.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии, в ходе рассмотрения дела он полностью признал свою вину и раскаялся, учитывая признание обвиняемого, суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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