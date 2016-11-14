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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Начало пожара на улице Кольцевой в Уфе попал в объектив видеокамеры// 14.11.2016
Возгорание произошло вчера по адресу Кольцевая, 31 в уфимском микрорайоне Черниковка.
На видеозаписи, присланной в редакцию ИА «Медиакорсеть» сотрудниками охранной организации «Сафети-ТЭК», видно самое начало пожара, ещё до приезда огнеборцев. Охранникам удалось вытащить из огня владельца загоревшейся квартиры. Также можно увидеть голого мужчину, который сидит на корточках у подъезда, видимо, в ходе эвакуации он не успел одеться.
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