Начало пожара на улице Кольцевой в Уфе попал в объектив видеокамеры

Константин КЛИМОВ

Возгорание произошло вчера по адресу Кольцевая, 31 в уфимском микрорайоне Черниковка.

На видеозаписи, присланной в редакцию ИА «Медиакорсеть» сотрудниками охранной организации «Сафети-ТЭК», видно самое начало пожара, ещё до приезда огнеборцев. Охранникам удалось вытащить из огня владельца загоревшейся квартиры. Также можно увидеть голого мужчину, который сидит на корточках у подъезда, видимо, в ходе эвакуации он не успел одеться.