В Уфе пропали две девочки-подростка

Злата ЗУКОВИЧ

Школьницы пропали неделю назад.

Полиция объявила в розыск двух девочек-подростков.

Шарыпова Анастасия Владимировна (родилась 12.03.2002) и Гильмиярова Кристина Руслановна ( 29.03.2001) по предварительным данным ушли из дома 8 ноября. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Анастасие Шарыповой на вид 16-17 лет, рост около 160 см. Девушка среднего телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, без челки, глаза серые. Особые приметы: Сбриты волосы на правом виске, наколка на предплечье левой руки в виде летящих птиц. Была одета в парку болотного цвета, чёрную шапку с белой надписью "Джек Дениалс", кроссовки чёрные "Найк", теплые джинсы тёмно-синего цвета. При себе имела рюкзак тёмно-зеленого цвета хаки.

У Кристины Гильмияровой рост 155 см, глаза зеленые, волосы чёрные длинные до пояса, с пробором посередине, без челки. Была одета в школьную форму - белая блузка, чёрная кофта, чёрные брюки, чёрные кроссовки, белые носки, тёмно-синяя, теплая куртка, чёрная шапка. При себе имела чёрную сумку.

В пресс-службе МВД по республике опубликована просьба отозваться всех, кто видел пропавших и знает об их местонахождении, позвонив:

- в дежурную часть МВД по РБ: 279-39-02;

- в дежурную часть Управления МВД России по Уфе: 237-16-60.