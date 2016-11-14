|
14 ноября, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следком Башкирии завершил расследование убийства 13-летней давности// 14.11.2016
Обвиняемый в убийстве житель Башкирии 13 лет скрывался от правосудия.
В 2003 году в одном из уфимских дворов трое мужчин распивали спиртное, в ходе попойки возник конфликт и один из них ударил своего собутыльника в горло ножом. Удар пришёлся в артерию, раненый за несколько минут буквально истёк кровью и умер до приезда врачей. Убийца же подался в бега, автостопом добрался до Краснодарского края и всё это время жил и работал в Геленджике. В этом году в ходе профилактической операции был задержан для установления личности. Когда оперативники сняли у задержанного отпечатки пальцев, выяснилось, что он находится в федеральном розыске.
После того как 45-летнего мужчину доставили к уфимским следователям, он пытался ввести следователей в заблуждение, говоря, что он оборонялся, но доказательная база, собранная за 13 лет полностью опровергает его слова.
Сейчас дело передано в суд и будет рассмотрено по существу в ближайшее время. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, и скорее всего 13 лет его скитаний, будут рассмотрены как отягчающее обстоятельство.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Башкирское «Яблоко» на время возглавил подполковник
14.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую
14.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Жители Стерлитамака смогут пожаловаться прокурору на чиновников
14.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Зачарованный Бурзян
14.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
13.11.2016 // МОЛНИЯ
В уфимской Черниковке загорелась квартира
13.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии птицефабрику «Чермасан» продают за 30,64 миллиона
13.11.2016 // СПОРТ
Игроки «Салавата Юлаева» рассказали о своих впечатлениях о матче с «Ак барсом»
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте