В Башкирии 18 сирот получили квартиры через прокуратуру

Злата ЗУКОВИЧ

Молодым людям наконец предоставили жилые помещения.

В Бирске 18 сирот 18-23 лет закончили или еще обучаются в профессиональных образовательных учреждениях. На протяжении трех лет они стояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имели полное право на получение жилья вне очереди, сообщают в пресс-службе прокуратуры республики. Администрация района благоустроенные помещения не предоставила.

Тогда сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы местные власти исполнили свои обязанности и обеспечили сирот жильем во внеочередном порядке. Суд исковые заявления удовлетворил. В данный момент 18 сиротам предоставлены благоустроенные жилые помещения в новых домах.