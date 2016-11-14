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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 18 сирот получили квартиры через прокуратуру// 14.11.2016
Молодым людям наконец предоставили жилые помещения.
В Бирске 18 сирот 18-23 лет закончили или еще обучаются в профессиональных образовательных учреждениях. На протяжении трех лет они стояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имели полное право на получение жилья вне очереди, сообщают в пресс-службе прокуратуры республики. Администрация района благоустроенные помещения не предоставила.
Тогда сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы местные власти исполнили свои обязанности и обеспечили сирот жильем во внеочередном порядке. Суд исковые заявления удовлетворил. В данный момент 18 сиротам предоставлены благоустроенные жилые помещения в новых домах.
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