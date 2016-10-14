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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии матери ребенка выплатят компенсацию за перелом позвоночника// 14.10.2016
Родители взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Городской суд Стерлитамака взыскал 250 тыс руб с детского оздоровительного учреждения компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура республики. В суде установлено, что 12-летняя девочка, отдыхавшая в лагере, в августе прошлого года по пути из столовой упала на асфальтовой дорожке. Она обратилась с жалобами в медпункт, однако там сотрудники не обследовали ее должным образом и назначили только физиотерапевтические процедуры. Позже мать забрала ребенка из дошкольного учреждения и обратилась в городскую больницу, где девочке поставили диагноз «компрессионные переломы позвонков».
- Таким образом, несвоевременное и некачественное оказание первой медицинской помощи в детском лагере привело к ухудшению последствий травмы и затягиванию процесса выздоровления пострадавшей, - сообщили в прокуратуре.
Мать девочки обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию.
В настоящее время по факту получения травм правоохранительными органами ведется доследственная проверка.
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