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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии в суд передано дело о преступной банде в Стерлитамаке

Ольга КОРЗИК // 14.09.2016
Банда совершала грабежи, разбойные нападения, организовала притон для проституток.

Главное следственное управление МВД по Башкирии направило в суд уголовное дело об организации преступного сообщества в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства. Дело было возбуждено по материалам подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Башкирии.

Следствие считает, что житель Стерлитамака 1971 года рождения, которые ранее неоднократно был судим, в 2014 году организовал преступное сообщество, в которое вовлек своих знакомых в возрасте от 22 до 37 лет. Члены группы совершали грабежи, разбойные нападения, вымогательства и кражи в отношении жителей республики. Информации о том, сколько человек состояло в группе, в МВД не раскрывают, равно как и сумму нанесенного ущерба и количество потерпевших по делу.

Также, как следует из сообщения ведомства, лидер сообщества и его подельники организовали притон для занятия проституцией.
- Для этого они с помощью своих знакомых, жительниц Стерлитамака в возрасте от 31 до 37 лет, организовали сеть по оказанию услуг интимного характера, в том числе в саунах, на съемных квартирах, в притонах. Злоумышленники контролировали поступления заказы и доходы от незаконного вида деятельности, в который вовлекли свыше 15 женщин, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В ходе обысков в автомобилях и в местах проживания членов банды были обнаружены и изъяты: пистолет «Вальтер» с глушителем, долговые расписки,  документы на автомобили, копии паспортов потерпевших, тетрадь с записями, подтверждающие поступление вымогаемых денежных средств, бита, денежные средства и банковские карты.

В настоящее время лидер и пятеро активных членов сообщества арестованы.

Им предъявлены обвинения по следующим статьям уголовного кодекса - «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Бандитизм», «Грабеж», «Разбой», «Вымогательство», «Кража», «Вовлечение в занятие проституцией», «Организация занятия проституцией».

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