|
14 сентября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе коллекторы разместили фото девушки на сайте интим-услуг// 14.09.2016
Таким образом они хотели заставить вернуть долг стороннего человека.
Полицейские в Уфе начали очередную проверку после жалобы на коллекторов, сообщает ГТРК «Башкортостан». Работники службы разместили фото 22-летней девушки на сайте интим-услуг. Таким образом они пытались заставить оплатить долги стороннего человека. Из-за фотографии Алине каждый день начали поступать звонки с пикантными предложениями. В конце концов девушка выяснила, что это дело рук коллекторов.
- Вина ее лишь в том, что долг не может вернуть посторониий человек, - говорится в сообщении. - У самой Алины, ее матери, отца и младшей сестры - чистая кредитная история. Дело в том, что мама девушки разрешила однажды своей подчиненной указать свой телефон при оформлении займа. Теперь угрозы ежедневно получает не сам должник, а чужие люди.
Неизвестный мужчина периодически звонит девушке и пишет с различных аккаунтов в соцсетях. Одну из таких бесед Алина записала и передала правохранителям.
- Как считают юристы, полная версия разговора содержит в себе признаки 128 статьи Уголовного кодекса - это клевета. Полицейские уже начали проверку, - уточняется в сообщении.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
КПРФ проведет параллельный подсчет голосов в Башкирии
14.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимские школьники встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным
14.09.2016 // ХРОНОГРАФ
«Башнефть» попросила экспертов определить причины аварии на «Уфанефтехиме»
14.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД
14.09.2016 // ПУЛЬС
Для модернизации системы ЖКХ Башкирии необходимо два миллиарда ежегодно
14.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы показала, чем кормят детей в школьных столовых
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте