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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе коллекторы разместили фото девушки на сайте интим-услуг

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.09.2016
Таким образом они хотели заставить вернуть долг стороннего человека.

Полицейские в Уфе начали очередную проверку после жалобы на коллекторов, сообщает ГТРК «Башкортостан». Работники службы разместили фото 22-летней девушки на сайте интим-услуг. Таким образом они пытались заставить оплатить долги стороннего человека. Из-за фотографии Алине каждый день начали поступать звонки с пикантными предложениями. В конце концов девушка выяснила, что это дело рук коллекторов. 

- Вина ее лишь в том, что долг не может вернуть посторониий человек, - говорится в сообщении. - У самой Алины, ее матери, отца и младшей сестры - чистая кредитная история. Дело в том, что мама девушки разрешила однажды своей подчиненной указать свой телефон при оформлении займа. Теперь угрозы ежедневно получает не сам должник, а чужие люди. 

Неизвестный мужчина периодически звонит девушке и пишет с различных аккаунтов в соцсетях. Одну из таких бесед Алина записала и передала правохранителям.

- Как считают юристы, полная версия разговора содержит в себе признаки 128 статьи Уголовного кодекса - это клевета. Полицейские уже начали проверку, - уточняется в сообщении.

 

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