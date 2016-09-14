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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Телевизионные экстрасенсы обманули жительницу Башкирии на миллион

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.09.2016
Они обещали излечить ее от всех болезней.

Жительницу Аскинского района Башкирии обманули телевизионные экстрасенсы. Как сообщает пресс-служба МВД республики, медиумы дали рекламу на одном из каналов кабельного телевидения. Женщина позвонила им, так как они обещали излечить от всех недугов.

- Первый звонок женщина совершила в июле этого года, - говорится в сообщении. - По словам потерпевшей, телефон взяла неизвестная девушка и, выслушав звонившую, назначила ей телефонного доктора с экстрасенсорными способностями. Медиум сразу же приступил к делу. После нескольких сеансов, стоимость которых составила несколько сотен тысяч рублей, он предложил женщине получить полтора миллиона рублей из их московского фонда на курс полного лечения всех ее недугов.

Женщина сначала не поверила обещаниям медиума, но он сумел ее уговорить. Он заверил, что деньги, которые она должна внести – это пошлина. И она должна быть возвращена сверх полученной от фонда суммы. В результате жительница Аскинского района перечислила в общей сложности более 1,3 миллиона рублей на неизвестный счет в банке.

- Последний телефонный разговор с лекарями, предлагающими гражданам миллион, был в августе, - уточнили в пресс-службе МВД Башкирии. - После этого на связь с женщиной никто не выходил. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».

 

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