В Уфе двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД

Злата ЗУКОВИЧ

Нападавших привлекли к ответственности по статье.

Фото: Кристина Дейнеко

13 сентября в Ленинском районе Уфы на Затонском мосту двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД. По предварительным данным, экипаж полка ГИБДД оформлял ДТП с участием четырех автомобилей, в это время к машине подошел мужчина, не имеющий отношения к дорожно-транспортному происшествию, попытался вмешаться в работу инспектора и повалил его на землю. Дорожный полицейский попытался задержать гражданина, но «на помощь» нападавшему пришел еще один мужчина, который помешал инспектору задержать правонарушителя. Оба попытались скрыться, однако вскоре были задержаны сотрудниками ГИБДД.

- В отношении нападавших составлен протокол о привлечении задержанных к ответственности по «Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции». Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.