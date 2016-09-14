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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить преступную группу из Нефтекамска// 14.09.2016
Они похитили более 800 тысяч рублей.
Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении преступной банды из Нефтекамска, следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры.
Банда состояла из восьми человек. Ее участников обвиняют в краже, грабеже, разбое, вымогательстве, бандитизме, незаконном приобретении и хранении наркотиков, похищении документов. Обвинение будет предъявлено каждому в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений.
Следствие считает, что в мае 2014 года 30-летний и 28-летний жители Нефтекамска Николай Брусник и Виктор Хаматшин создали устойчивую вооруженную банду «в целях хищения чужого имущества и вымогательства денежных средств у лиц, распространяющих либо употребляющих наркотические средства».
В состав банды добровольно вошли 26-летний Сардар Нагиев, 27-летний Гора Саргсян, 24-летний Владислав Акрамов, 36-летний Тимур Шагиев, 29-летний Артур Хачатрян, 26-летний Саргис Айвазян. Они добровольно выполняли указания своих руководителей.
- В разный период времени с мая по декабрь 2014 года члены банды нападали на граждан, предъявляли им требования о передаче денежных средств, материальных ценностей и совершении других действий имущественного характера, при этом угрожали применением насилия, повреждением имущества, распространением сведений, позорящих потерпевших. Обвиняемые также применяли огнестрельное оружие, избивали граждан резиновыми палками и деревянными битами, отмечается в сообщении прокуратуры.
От их действий пострадало 33 человека, похищено имущество на сумму более 800 тысяч рублей.
В ходе следствия все обвиняемые заключены под стражу.
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