14 сентября, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии будут судить преступную группу из Нефтекамска

Ольга КОРЗИК // 14.09.2016
Они похитили более 800 тысяч рублей.

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении преступной банды из Нефтекамска, следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры.

Банда состояла из восьми человек. Ее участников обвиняют в краже, грабеже, разбое, вымогательстве, бандитизме, незаконном приобретении и хранении наркотиков, похищении документов. Обвинение будет предъявлено каждому в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений.

Следствие считает, что в мае 2014 года 30-летний и 28-летний жители Нефтекамска Николай Брусник и Виктор Хаматшин создали устойчивую вооруженную банду «в целях хищения чужого имущества и вымогательства денежных средств у лиц, распространяющих либо употребляющих наркотические средства».

В состав банды добровольно вошли 26-летний Сардар Нагиев, 27-летний Гора Саргсян, 24-летний Владислав Акрамов, 36-летний Тимур Шагиев, 29-летний Артур Хачатрян, 26-летний Саргис Айвазян. Они добровольно выполняли указания своих руководителей.

- В разный период времени с мая по декабрь 2014 года члены банды нападали на граждан, предъявляли им требования о передаче денежных средств, материальных ценностей и совершении других действий имущественного характера, при этом угрожали применением насилия, повреждением имущества, распространением сведений, позорящих потерпевших. Обвиняемые также применяли огнестрельное оружие, избивали граждан резиновыми палками и деревянными битами, отмечается в сообщении прокуратуры.

От их действий пострадало 33 человека, похищено имущество на сумму более 800 тысяч рублей.

В ходе следствия все обвиняемые заключены под стражу.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

14.09.2016
В Уфе двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД
Нападавших привлекли к ответственности по статье.

14.09.2016
В Башкирии мужчину убили 50 ударами ножа
Подозреваемого убийцу задержали.

14.09.2016
В Башкирии осудили бывшего замглавы администрации Иглинского района
Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.

13.09.2016
СМИ связали задержание Дмитрия Захарченко с хищениями в Нота-банке
Глава по борьбе с экономической преступностью в сфере ТЭК находится под арестом до 8 ноября.

13.09.2016
В Башкирии мужчину осудят за оскорбление чувств верующих
Гражданин обматерил настоятеля храма и попытался опрокинуть святые мощи.

13.09.2016
В Уфе будут судить организаторов притона для занятия проституцией
Их дело передано в Советский районный суд Уфы.

13.09.2016
В Уфе за три выходных в результате аварий погибли три человека
Обзор ДТП произошедших в столице региона за выходные.

13.09.2016
Бывшего депутата горсовета Уфы будут судить за мошенничество
Он похитил более 30 миллионов рублей, считают правоохранители.

09.09.2016
В Башкирии будут судить бывшего сотрудника ГИБДД за взятку
За 20 тысяч рублей он не стал составлять протокол.

08.09.2016
В Уфе бухгалтер ЖЭУ присвоила почти 150 тысяч рублей
Это дело рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.

08.09.2016
В Башкирии два подельника избили бизнесмена до смерти
Советский районный суд Уфы вынес им приговор.

08.09.2016
На охотника из Башкирии, принявшего девочку за суслика, возбудили дело
Как оказалось, он охотился без лицензии.

08.09.2016
Видео: В Уфе неадекватный водитель умудрился перевернуть авто во дворе жилого дома
Жители одного из уфимских дворов задержали неадекватного водителя устроившего массовое ДТП

08.09.2016
Студента из Башкирии до смерти забили жители Удмуртии
Сейчас жители Удмуртии Роман Головин и Александр Мартынов обвиняются по статьям «Убийство» и «Разбой».

07.09.2016
В Башкирии управляющий ТСЖ осужден за растрату денег жильцов
Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

07.09.2016
Скрытая камера засекла уфимского педофила
35-летний Вадим Ишмухаметов попался в камеру наблюдения.

06.09.2016
Следователи Башкирии ищут мать выброшенного на свалку младенца
Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кому что-либо известно о случившемся.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"