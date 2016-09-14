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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии мужчину убили 50 ударами ножа

Злата ЗУКОВИЧ // 14.09.2016
Подозреваемого убийцу задержали.

Тело 28-летнего мужчины было найдено 12 сентября в квартире в Белорецке с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 23-летний житель Межгорья. Молодой человек признался на допросе.

Как считает следствие, 11 сентября этого года, 23-летний житель Межгорья познакомился в интернете с 28-летним жителем Белорецка и встретился с ним в одном из общежитий Белорецка, чтобы распить алкоголь. В ходе общения между ними возникла ссора, и 23—летний парень нанес хозяину квартиры 50 ударов ножом по разным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на  установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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