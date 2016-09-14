|
14 сентября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчину убили 50 ударами ножа// 14.09.2016
Подозреваемого убийцу задержали.
Тело 28-летнего мужчины было найдено 12 сентября в квартире в Белорецке с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 23-летний житель Межгорья. Молодой человек признался на допросе.
Как считает следствие, 11 сентября этого года, 23-летний житель Межгорья познакомился в интернете с 28-летним жителем Белорецка и встретился с ним в одном из общежитий Белорецка, чтобы распить алкоголь. В ходе общения между ними возникла ссора, и 23—летний парень нанес хозяину квартиры 50 ударов ножом по разным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД
14.09.2016 // ПУЛЬС
Для модернизации системы ЖКХ Башкирии необходимо два миллиарда ежегодно
14.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы показала, чем кормят детей в школьных столовых
14.09.2016 // ХРОНОГРАФ
«Башнефть» снимет фильм об аварии на «Уфанефтехиме»
14.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Радий Хабиров переходит из администрации Президента РФ в органы исполнительной власти - РБК
14.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Военнослужащий из Башкирии скончался в челябинской больнице
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте