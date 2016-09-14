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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудили бывшего замглавы администрации Иглинского района// 14.09.2016
Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.
Иглинский районный суд Башкирии приговорил бывшего заместителя главы администрации района 48-летнего Александра Акатьева к двум годам и 1 месяцу лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 159. ч. 4 УК РФ), подделке официального документа (чч. 1, 2 ст. 327 УК РФ) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).
Было установлено, что в прошлом году Акатьев «незаконно препятствовал деятельности управляющей компании «Высота» и местного предпринимателя, которые строили в селе Иглино многоквартирный дом и склад хозтоваров».
- Несмотря на то, что возведение зданий велось на законных основаниях, заместитель главы муниципалитета лично выезжал на строительные площадки и требовал приостановления работ. Кроме того, по его приказу проезд к стройкам был заблокирован автомобилями, отмечается в сообщении прокуратуры.
Также бывший замглавы администрации района направил потерпевшим фиктивные уведомления об отмене действия их разрешений на строительство и приказал работникам сельсовета выдать предписания о запрете земляных работ.
Кроме этого, было установлено, что в 2013 году фирма Акатьева ООО «Теплоэнергетик» при ремонте теплотрассы в селе Кудеевский заменил строительные материалы на более дешевые. Этим он причинил заказчику ущерб свыше 840 тыс рублей ущерба.
Для того, чтобы скрыть эти преступления, он составил подложные акты приема-передачи работ и изготовил фиктивное дополнительное соглашение, освобождавшее его компанию от ответственности.
Приговор в законную силу не вступил.
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