В Башкирии убийце двух женщин могут дать пожизненный срок

Злата ЗУКОВИЧ

Он частично признал вину в совершении преступления.

Сегодня, 14 февраля, прокурор республики Андрей Назаров поддержал обвинение, предъявленное 57-летнему Ринату Кутлугалямову за убийство двух женщин – пожизненное лишение свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме.

Ринат Кутлугалямов обвиняется по двум статьям: "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "Угроза убийством". В марте 2016 года он распивал алкоголь в квартире Стерлитамака со своей сожительницей и ее подругой. Будучи пьяным, он устроил скандал со своей 44-летней гражданской женой, в ходе которого схватил нож и ударил им женщину в шею. Ее подруге он вспорол живот и ранил шею.

На следующий день сожитель убитой 48-летней подруги пришел на место происшествия, увидел тела и попытался вызвать полицию, но преступник пригрозил ему убийством.

- Ранее он был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.