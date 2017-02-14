|
14 февраля, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии начался суд над директором, обвиняемым в смерти пяти человек// 14.02.2017
Подсудимый своей вины не признает.
В Бирском межрайонном суде начался процесс над 48-летним директором управляющей компании «УЖКХ-Сервис» Андреем Беляевым. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан. Директор коммунальной организации обвиняют в том, что он знал о неисправностях в одном из жилых домов, но бездействовал. В результате в январе прошлого года от отравления угарным газом погибли трое детей и две женщины.
После трагедии коммунальщики оперативно заменили во всех квартирах газовые котлы, на электрические аналоги. Однако, люди продолжают добиваться того, чтобы управляющая компания исправила все недостатки в системе вентиляции.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
25.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии директор управляющей компании ответит за гибель пяти человек
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.02.2017 // СПОРТ
Без права на ошибку: «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»
14.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Под окнами главы Башкирии прошёл пикет в защиту Федерации хоккея
14.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудят отца, из-за которого в пожаре погибли две его дочки
14.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе на улице Сун-Ят-Сена снесли пешеходный мост
14.02.2017 // ПУЛЬС
В Уфе насчитывается 493 тысячи автомобилей
14.02.2017 // СЕГО ДНЯ
К вопросам демографии нужно подойти серьезно - Ирек Ялалов
14.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Почему уфимские семьи переезжают в Зелёную рощу
14.02.2017 // МОЛНИЯ
На Уфимском шоссе произошла крупная утечка воды
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте