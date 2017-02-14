В Башкирии начался суд над директором, обвиняемым в смерти пяти человек

Наталья КУЗНЕЦОВА

Подсудимый своей вины не признает.

В Бирском межрайонном суде начался процесс над 48-летним директором управляющей компании «УЖКХ-Сервис» Андреем Беляевым. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан. Директор коммунальной организации обвиняют в том, что он знал о неисправностях в одном из жилых домов, но бездействовал. В результате в январе прошлого года от отравления угарным газом погибли трое детей и две женщины.

- На первое слушание подсудимый пришел без сопровождения конвоя, - сообщает корреспондент телеканала. - Андрей Беляев в роли обвиняемого явно чувствовал себя не комфортно. И не был готов к общению с журналистами в присутствии потерпевших. Директора управляющей компании обвиняют по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 5 человек". Впрочем сам Беляев своей вины в случившемся не видит.

После трагедии коммунальщики оперативно заменили во всех квартирах газовые котлы, на электрические аналоги. Однако, люди продолжают добиваться того, чтобы управляющая компания исправила все недостатки в системе вентиляции.