В Башкирии водитель снегохода выехал на трассу и протаранил "Газель", мужчина погиб

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Салаватском районе республики.

Фото: novayagazeta-ug.ru

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону вчера 13 февраля на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит, 59-летний мужчина, управлявший снегоходом, выехал на трассу не пропустив "Газель". Водитель автомобиля не успел остановится и избежать столкновения, удар был такой силы, что водитель снегохода погиб на месте аварии. В ГИБДД отметили, что мужчина не имел права управлять снегоходом.

Напомним, с 1 по 28 февраля в Башкирии проходит операция «Снегоход», в рамках которой Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и ГИБДД проводят профилактические мероприятия.