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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе во время хоккейного матча мужчина избил пенсионерку

Константин КЛИМОВ // 14.02.2017
Женщину увезли на скорой.

В воскресенье во время хоккейного матча между командами СДЮСШОР «Салават Юлаев» 2008 года рождения и их сверстниками из Альметьевска отец одного из воспитанников уфимской команды напал на пенсионерку. Как сообщила 55-летняя женщина сейчас она находится на лечении в одной из больниц города.

- Я сказала ему «подмога к вам приехала, мы выйдем и победим, без нас вы никто», - рассказала нашему корреспонденту Елена Валиева, - после этого ушла в раздевалку помогать внуку готовиться к игре.

На протяжении последних трёх дней в Уфе гостили воспитанники спортшколы из Альметьевска. Они приехали, чтобы провести серию товарищеских матчей с уфимскими хоккеистами. В это время одна половина команды проводила матчи в Стерлитамаке в рамках Детской хоккейной лиги, а вторая играла с гостями из Альметьевска,  Оставшиеся в Уфе ребята проиграли все три матча, а к последней встрече вернулась вторая половина команды, так объяснила смысл сказанной фразы Елена.

- Перед самым матчем я вышла из раздевалки и тут же получила удар в висок, от отца одного из игроков нашей команды, - продолжает рассказ пенсионерка, - после этого я мало что помню, в больницу меня доставила скорая помощь. Мной было подано заявление в полицию, надеюсь следователи разберутся.

Директор СДЮСШОР «Салават Юлаев» Рашит Гимаев, подтвердил, что во время воскресного матча в подтрибунных помещениях был какой-то «шум».

- Какой-то шум был, но пока не посмотрю запись с видеокамер, ничего сказать не могу, - сообщил нашему корреспонденту в телефонном разговоре Гимаев.

 

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