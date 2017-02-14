|
14 февраля, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе во время хоккейного матча мужчина избил пенсионерку// 14.02.2017
Женщину увезли на скорой.
В воскресенье во время хоккейного матча между командами СДЮСШОР «Салават Юлаев» 2008 года рождения и их сверстниками из Альметьевска отец одного из воспитанников уфимской команды напал на пенсионерку. Как сообщила 55-летняя женщина сейчас она находится на лечении в одной из больниц города.
- Я сказала ему «подмога к вам приехала, мы выйдем и победим, без нас вы никто», - рассказала нашему корреспонденту Елена Валиева, - после этого ушла в раздевалку помогать внуку готовиться к игре.
На протяжении последних трёх дней в Уфе гостили воспитанники спортшколы из Альметьевска. Они приехали, чтобы провести серию товарищеских матчей с уфимскими хоккеистами. В это время одна половина команды проводила матчи в Стерлитамаке в рамках Детской хоккейной лиги, а вторая играла с гостями из Альметьевска, Оставшиеся в Уфе ребята проиграли все три матча, а к последней встрече вернулась вторая половина команды, так объяснила смысл сказанной фразы Елена.
Директор СДЮСШОР «Салават Юлаев» Рашит Гимаев, подтвердил, что во время воскресного матча в подтрибунных помещениях был какой-то «шум».
- Какой-то шум был, но пока не посмотрю запись с видеокамер, ничего сказать не могу, - сообщил нашему корреспонденту в телефонном разговоре Гимаев.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.02.2017 // СПОРТ
Без права на ошибку: «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»
14.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Под окнами главы Башкирии прошёл пикет в защиту Федерации хоккея
14.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии осудят отца, из-за которого в пожаре погибли две его дочки
14.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе на улице Сун-Ят-Сена снесли пешеходный мост
14.02.2017 // ПУЛЬС
В Уфе насчитывается 493 тысячи автомобилей
14.02.2017 // СЕГО ДНЯ
К вопросам демографии нужно подойти серьезно - Ирек Ялалов
14.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Почему уфимские семьи переезжают в Зелёную рощу
14.02.2017 // МОЛНИЯ
На Уфимском шоссе произошла крупная утечка воды
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте